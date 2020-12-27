«التنمية الاجتماعية»: إعادة جدولة الأقساط تحمي السجل الائتماني للمستفيدين

كشف بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن أسباب عدم إيداع قيمة قرض الأسرة، رغم الموافقة على التمويل وتحويله إلى البنك، مؤكدًا أن إعادة جدولة الأقساط تحمي السجل الائتماني للمستفيدين.

جاء ذلك في رد للبنك على سؤال تلقاه عبر حسابه على تويتر يقول: قدمت على قرض أسرة بتاريخ ٢/٥ هجري.. تمت الموافقة على القرض وتحويله إلى البنك وإلى الآن لم يتم إيداع المبلغ أو التواصل معي.

وفي رده قال البنك: يمكنك الآن إعادة جدولة الأقساط المتأخرة على تمويلكم عند سدادكم مبلغ 2250 على رقم السداد خلال 90 يومًا، مشددًا على أن إعادة جدولة الأقساط تحمي سجلكم الائتماني.

وعلّق البنك على موعد بداية المرحلة الثانية للتمويل الحر، قائلًا: تم انتهاء المرحلة الأولى للتقديم، وسيتم الإعلان عن شروط ومواعيد المرحلة الثانية قريبًا عبر قنوات البنك الرسمية.

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