التحالف: تدمير 5 ألغام بحرية إيرانية الصنع جنوب البحر الأحمر

أكد أنها من نوع «صدف»

أعلن تحالف دعم الشرعية، اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة، جنوب البحر الأحمر. وأكد التحالف، في بيان صادر عنه الأحد، أن الألغام البحرية المكتشفة خلال الـ 24 ساعة الماضية إيرانية من نوع "صدف".

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