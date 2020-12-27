استشارية: لقاح كورونا فعال لمدة 6 شهور على الأقل

يمنح الحماية ويعطي أجسامًا مضادة خلال تلك الفترة..

أكدت الاستشارية بمستشفى «جابر الأحمد» الكويتية دانة الحقان، أن لقاح «كورونا المستجد» فعال لمدة 6 أشهر على الأقل. وقالت الحقان، في لقاء مع «العربية»: جميع الدراسات تثبت أن اللقاح يمنح الحماية ويعطي أجسامًا مضادة لمدة تتجاوز 6 شهور، مؤكدة أن التجارب والنتائج النهائية أظهرت فعالية التطعيم لمدة تتجاوز تلك الفترة بإذن الله. الاستشارية بمستشفى "جابر الأحمد" دانة الحقان: الدراسات تؤكد أن لقاح #كورونا فعال لمدة 6 أشهر على الأقل#العربية pic.twitter.com/x77aMaoHNg — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 27, 2020 اقرأ أيضًا: «الصحة»: مرضى الحساسية ممنوعون من أخذ لقاح كورونا

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