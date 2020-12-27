أمير الرياض يستقبل مدير السجون بالمنطقة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم، مدير السجون بمنطقة الرياض العميد علي بن فايز العمري.

وقدم العمري نسخة من التقرير السنوي للعام المنصرم 1441 - 1442هـ ، متضمنًا إحصائيات وإنجازات المديرية العامة للسجون.

وتمنى أمير الرياض في اللقاء الذي حضره وكيل إمارة المنطقة المساعد للحقوق نبيل بن عبدالله الطويل، التوفيق والنجاح لهم في أعمالهم وأهدافهم.‏