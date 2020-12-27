«المرور»: تسديد المخالفات وعدم وجود قيود أمنية أو مرورية شرط للتفويض

أوضح «المرور السعودي»، اليوم الأحد، الإجراءات والالتزامات المفروضة على طرفي «التفويض» وفق النظم واللوائح المعمول بها في المملكة.

وعبر حسابه على «تويتر»، رد «المرور السعودي» على سؤال يقول: «بالنسبة للتفويض.. هل يلزم من الطرفين عدم وجود مخالفات؟».

وقال «المرور»: «تنص المادة السابعة عشر الفقرة 2 من نظام المرور، على تسديد المخالفات إن وجدت على مالك المركبة أو المفوض له، وألا تكون هناك قيود أمنية أو مرورية على المركبة».

وفي تغريدة أخرى، قال المرور السعودي: «يلزم الإبلاغ والإقرار عن كيفية الفقدان بقسم المرور، وسداد الرسوم والمخالفات، ثم مراجعة مكتب المرور بمدرسة القيادة والتقدم بطلبك».

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