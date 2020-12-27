السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مدير التعليم بالمنطقة



الدمام 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، يرافقه سفير التفوق الطالب محمد بن مروان الدوسري.

ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، لما يشكله من أهمية في تطور ونهضة الأمم، حيث بذلت الكثير لاستمرار العملية التعليمية في ظل الظروف التي فرضتها جائحة

وأشاد الأمير أحمد بن فهد، بموهبة الطالب محمد الدوسري، وإلقائه المتميز، متمنياً له ولزملائه الطلاب التوفيق.

من جهته نوه الدكتور الشلعان بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه المتواصل والمستمر لمسيرة التعليم في المنطقة، وحرصهما على تحفيز وتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم وقدراتهم.

// انتهى//

19:47ت م

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الدمام 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، يرافقه سفير التفوق الطالب محمد بن مروان الدوسري.ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة لقطاع التعليم، لما يشكله من أهمية في تطور ونهضة الأمم، حيث بذلت الكثير لاستمرار العملية التعليمية في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا المستجد.وأشاد الأمير أحمد بن فهد، بموهبة الطالب محمد الدوسري، وإلقائه المتميز، متمنياً له ولزملائه الطلاب التوفيق.من جهته نوه الدكتور الشلعان بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه المتواصل والمستمر لمسيرة التعليم في المنطقة، وحرصهما على تحفيز وتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم وقدراتهم.// انتهى//19:47ت م0156

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