السعودية اليوم / الندوة العالمية تنفذ برامجها الشتوية في قرغيزيا



بشكيك 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

نفذ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قرغيزيا برامج "الشتوية" لتوفير كسوة الشتاء والأدوات التي تحتاجها كثير من الأسر والأهالي في العديد من المحافظات للتخفيف من آثار برودة الطقس في فصل الشتاء.

وأوضح مكتب الندوة في قرغيزيا أن البرنامج وزع الفحم الحجري على (120) أسرة بواقع طنين لكل أسرة، ووزع المئات من الملابس الشتوية على الأيتام.

وتقوم الندوة العالمية بتنفيذ هذه البرامج الشتوية في العديد من البلدان التي تعاني من الطقس البارد الذي يعيق الحياة والحركة وتتمثل في توزيع البطاطين والمدافئ والكسوة ومواد التدفئة من الفحم والحطب.

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19:41ت م

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