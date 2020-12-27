السعودية اليوم / أمين الطائف يرأس الاجتماع الأول لشركة الأمانة



الطائف 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة الطائف اجتماعه الأول في مقر الأمانة برئاسة أمين الطائف رئيس المجلس التأسيسي المهندس محمد آل هميل .

ونوه المهندس آل هميل إلى أن تأسيس شركة الأمانة جاء وفق توجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتأسيس شركة أمانة الطائف وقرار وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد الحقيل بتكوين المجلس التأسيسي للشركة وفق خطة طموحة.

واستعرض المجلس آلية التمويل وحوكمة عمل الشركة وعلاقتها بالأمانة، حيث تسعى الشركة إلى تحسين جودة الخدمة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال إدارة العقود والاستثمارات وتطوير المشاريع العقارية إضافة إلى إدارة الخدمات.

وقد اطلع المجلس على خطة العمل في الفترة القادمة والبرنامج الزمني وأولويات الخدمات .

يذكر أن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل قد أصدر قرارا بتشكيل المجلس التأسيسي لشركة أمانة الطائف من ممثلين لكل من وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ، إضافة إلى اثنين من رجال الأعمال.

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19:40ت م

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