شكرا لقرائتكم خبر عن "المنافسة" و"الجمارك" توقعان مذكرة تعاون والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنافسة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، أن هذه الخطوة ستُسهم في توطيد العلاقة ومد جسور التعاون الفاعل بين الهيئة العامة للمنافسة والهيئة العامة للجمارك، لمواكبة التطورات والإصلاحات الكبيرة الجارية في الاقتصاد الوطني للمحافظة على بيئة المنافسة العادلة والشفافة لقطاع الأعمال، بما يمكِّن المنشآت من تحقيق مبادئ المنافسة التي تنتهجها المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها الواعدة 2030، مُشيرًا إلى أن توقيع المذكرة يُحقق ما تسعى إليه الهيئة برفع مستوى التعاون والشراكة بيـن الهيئات والأجهزة الحكومية.
من جانبه أثنى محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، على هذه الخطوة التي من شأنها أن تُعزز التعاون والتنسيق بين الجهتين بما يخدم أهداف هذه المذكرة من خلال بناء تواصل مرن وفاعل يُسهم في تحقيق الأهداف المرجّوة، مؤكدًا أن الجمارك السعودية ستُقدم الدعم الكامل الذي يساعد الهيئة العامة للمنافسة في تعزيز جهودها لمكافحة الممارسات الاحتكارية عبر توفير المعلومات والبيانات اللازمة، والإسهام في نشر ثقافة المنافسة وتعزيز المعرفة بها.
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