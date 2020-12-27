شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: تدمير 5 ألغام بحرية حوثية جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

- الألغام البحرية إيرانية من نوع "صدف" - هناك ارتفاعا في نشاط الميليشيات الإرهابي في زراعة الألغام أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة جنوب البحر الأحمر وقال متحدث التحالف العقيد تركي المالكي: أن زراعة الميليشيات للألغام يتم بدعم إيراني ويمثل تهديداً خطيراً للملاحة والتجارة الدولية. وأوضح " المالكي" أن هناك ارتفاعا في نشاط الميليشيات الإرهابي في زراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب وأن الألغام البحرية المكتشفة خلال الـ 24 ساعة الماضية ، إيرانية من نوع "صدف" .

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