شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ألف صورة ترصد جائحة كورونا بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

سجلت أكثر من 30 ألف صورة، ما حدث داخل المسجد الحرام ، منذ بدء جائحة كورونا، وإغلاق المسجد الحرام في شهر رجب للعام 1441هـ.

وأظهرت الصور صحن الطواف والصفا والمروة وجنبات البيت العتيق خالية من العمار والقاصدين والمصلين في مشهد مهيب، حيث تسعى الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في توثيق هذه اللحظات عبر إصدار ألبوم صور يجمع هذه المشاهد.

وذكر مدير عام إدارة الإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودي، أن العمل على الألبوم في لمساته الأخيرة، وسيجد النور خلال الأيام المقبلة، وتم اختيار عدد من الصور تحاكي الفترة الماضية، في عمل يتناول جميع الأحداث التي مر بها المسجد الحرام، بارزا الإجراءات الاحترازية التي طبقت في الحرم المكي، وكيف ساعدت هذه الإجراءات بفضل الله -عز وجل- على تجاوز هذه المرحلة، والمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام.