شكرا لقرائتكم افتتاح المقر الجديد للجنة التنمية في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-27 افتتاح المقر الجديد للجنة التنمية في حفر الباطن متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن افتتح مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح العفاسي مقر لجنة التنمية الاجتماعية الجديد في حي المحمدية. وتهتم اللجنة بتقديم البرامج التنموية للمجتمع وتستهدف جميع شرائح المجتمع من خلال مقرها الرئيسي، ومركز تنمية المرأة والطفل، ومركز التدريب النسائي المعتمد، ومراكز النشاط الاجتماعي بالأحياء، بالإضافة إلى مجالس الأهالي بالأحياء، ومركز أنامل الحفر لدعم الأسر المنتجة والنادي الرياضي النسائي. وجاء الافتتاح بحضور رئيس وحدة البرامج التنموية بمركز التنمية متعب المسطح، ومدير بنك التنمية الاجتماعية بالمحافظة منصور المصلي، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية فيصل الدخيل وأعضاء مجلس الإدارة.



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