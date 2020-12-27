اخبار السعوديه

افتتاح المقر الجديد للجنة التنمية في حفر الباطن

0 نشر
reporter 0 تبليغ

  • 1/8
  • 2/8
  • 3/8
  • 4/8
  • 5/8
  • 6/8
  • 7/8
  • 8/8

شكرا لقرائتكم افتتاح المقر الجديد للجنة التنمية في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-27

افتتاح المقر الجديد للجنة التنمية في حفر الباطن

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

افتتح مدير مركز التنمية الاجتماعية بحفر الباطن فلاح العفاسي مقر لجنة التنمية الاجتماعية الجديد في حي المحمدية.

وتهتم اللجنة بتقديم البرامج التنموية للمجتمع وتستهدف جميع شرائح المجتمع من خلال مقرها الرئيسي، ومركز تنمية المرأة والطفل، ومركز التدريب النسائي المعتمد، ومراكز النشاط الاجتماعي بالأحياء، بالإضافة إلى مجالس الأهالي بالأحياء، ومركز أنامل الحفر لدعم الأسر المنتجة والنادي الرياضي النسائي.

وجاء الافتتاح بحضور رئيس وحدة البرامج التنموية بمركز التنمية متعب المسطح، ومدير بنك التنمية الاجتماعية بالمحافظة منصور المصلي، ورئيس مجلس إدارة لجنة التنمية فيصل الدخيل وأعضاء مجلس الإدارة.

7CB2FEF6 CBF2 413F 8A3F A0A2CD9BF00A scaled

4CD638BC BD6B 4BB3 8467 592085F67C84 9362CED4 8795 42B5 BAB5 C6C25E3BD959 968F7389 EBDD 461B B1B3 8A064F206955 scaled 2253CE1A 226D 483A BE29 37B921F4AF1B scaled  21E94294 27D9 4CE2 8C18 CA694C2100ED

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح المقر الجديد للجنة التنمية في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا