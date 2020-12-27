محامي أردوغان يزداد ثراءً بفضل تهم إهانة الرئيس

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت المعارضة التركية إن محامي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أحمد أوزيل، تلقى أكثر من 38 مليون ليرة تركية (نحو 6 ملايين دولار) بسبب محاكمات تهمة إهانة الرئيس.

وأعلن نائب حزب الشعب الجمهوري في مرسين، علي ماهر باشاريير، أن أتعاب المحاماة المدفوعة للمحامي أحمد أوزيل، وصلت إلى 38 مليون و 980 ألف ليرة بفضل الدعاوى القضائية التي رفعها رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان ضد المواطنين بتهمة الإساءة.

ووجه بشارير سؤالًا ساخرًا إلى البرلمان قائلًا: هل يمكنكم حساب متوسط الأموال التي تلقاها المحامي أوزيل من ملفات تهمة إهانة الرئيس؟ سأقدم لكم البيانات التالية وأخبروني بالنتائج.

وتابع: في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، تم التحقيق مع 63 ألفًا و 41 شخصًا، وأدين 9554 شخصًا في هذه التحقيقات، واليوم، أتعاب المحاماة المدفوعة للمحامين في الدعوى هي 4 آلاف ليرة تركية، وبحساب رياضي بسيط، يصل إجمالي الأتعاب التي تدفعها الحكومة التركية لمحامي أردوغان، أوزيل، إلى 38 مليونًا و 980 ألفًا و 320 ليرة، فهل من واجب القضاء إثراء محامي الرئيس؟

وقال المحامي المعارض أوزغور أورفا، الذي أدين هو نفسه بإهانة الرئيس، إنه تم إنشاء أجنحة منفصلة في سجن سيليفري بسبب تزايد عدد المعتقلين، وذلك بسبب الزيادة في عدد التحقيقات بتهمة إهانة الرئيس في السنوات الأخيرة.

وفي نطاق المادة 299 من قانون العقوبات التركي التي تدين من يهين الرئيس، تم إجراء تحقيق ضد 128872 شخصًا في الفترة بين 2014-2019، وحوكم فيها 903 أطفال، وقد تصاعدت الدعاوى القضائية على مستوى غير مسبوق في الفترات الأخيرة.



