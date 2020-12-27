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2020-12-27 التحالف: اكتشاف وتدمير 5 ألغام إيرانية في البحر الأحمر زرعتها الميليشيا الحوثية لتعطيل الملاحة الدولية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اكتشاف وتدمير (٥) ألغام بحرية خلال (٢٤) ساعة بجنوب البحر الأحمر. وأكد التحالف أن الألغام المكتشفة إيرانية الصنع من نوع (صدف). ولفت إلى ارتفاع النشاط الإرهابي من المليشيا بزراعة الألغام بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مشيرًا إلى أن زراعة المليشيا للألغام البحرية بدعم إيراني تهديد خطير للملاحة الدولية والتجارة العالمية.



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