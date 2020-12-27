بعد توفر الكهرباء العامة.. تعليم سراة عبيدة يستعيد المولدات الكهربائية

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

ضمن أهمية المال العام والمحافظة عليه، وتحقيقًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله – في مجال حماية المال العام، فقد وجه مُدير التعليم في محافظة سراة عبيدة د.حسن العلكمي، بسرعة استعادة جميع المولدات الكهربائية الموجودة في عدد من المدارس؛ وذلك نظرًا للاستغناء عنها بعد توفر الكهرباء العامة.

وتم تشكيل لجنة وفريق عمل برئاسة مدير الأمن والسلامة المدرسية أ.عبدالكريم اليحيا، وتمكن فريق العمل وخلال أقل من عشرين يومًا من استعادة جميع تلك المولدات من المدارس النائية (بنين وبنات) رغم الصعاب التي واجهتهم في نقلها عبر الجبال الشاهقة والطُرق الوعرة حيث إن البعض من هذه المولدات له أكثر من عشرين عامًا بهذه المدارس.

وأكد العلكمي أن حب الوطن هو غريزة تنمو لدى الإنسان المخلص، الذي نشأ وتربى على تراب هذا الوطن ونعم بخيره، ومن هذا المُنطلق الهام واستشعارًا للمسؤولية الملقاة على عواتقنا فإن إدارة التعليم تعمل وباستمرار على كل ما من شأنه تجويد العمل مع المُحافظة على المال العام باعتباره أولوية هامة يجب المحافظة عليه وتوظيفه بالشكل الصحيح الذي يُحقق الأهداف التنموية المُستدامة.

والجدير بالذكر أن إعادة هذه المولدات لم يترتب عليه أي التزامات مالية على إدارة التعليم.



