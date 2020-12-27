شكرا لقرائتكم سلطنة عمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-27 سلطنة عمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها متابعات الخليج 365 - واس أنهت سلطنة عمان العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروجِ منها عبر مختلف المنافذ البريّة والجويّة والبحرية. وأوضحت اللجنةُ العليا المكلفةُ ببحثِ آليةِ التعاملِ مع التطورات الناتجةِ عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) برئاسة وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي أن إنهاء القرار سيطبق من صباحِ الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م. وقد أصدرت اللجنة عدة قرارات لحماية سائر أفراد المجتمع من انتشار مختلف سلالات فيروس كوفيد 19, منها إعادة اشتراط فحص لكوفيد 19 قبل القدوم إلى السلطنة من جميع دول العالم دون استثناء, وتعليق الإعفاء من العزل الصحي للقادمين في زيارات قصيرة إلى السلطنة تقلّ مدتها عن سبعة أيام, إضافة إلى التسجيل في تطبيق “ترصّد” قبل القدوم للسلطنة, وإلزاميّة الحصول على تأمين صحّي يشمل تغطية تكاليف علاج كوفيد 19، ويُستثنى من ذلك العمانيون ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة وحاملو بطاقة العلاج المجّاني.



كانت هذه تفاصيل خبر سلطنة عمان تنهي العمل بقرار منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.