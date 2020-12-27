شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ محايل يتفقد مشاريع المياه بالمحافظة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تفقد محافظ محايل علي إبراهيم الفلقي اليوم (الأحد) مشاريع المياه والصرف الصحي التابعة لفرع خدمات المياه بمحافظة محايل، رافقه مدير فرع خدمات المياه عبدالله مروعي، ورئيس البلدية سعيد علي حافظ، وشملت محطة الضخ الرئيسية وخزانات ومحطة التوزيع بطريق خميس البحر ومحطة المعالجة، واطلع على مكونات المشاريع وحجم العمل بالمواقع.

وتمت مناقشة المعوقات مع الجهات الخدمية الأخرى بالمحافظة بغية الوصول إلى حلول وخلق مزيد من التعاون المستمر لما يخدم الصالح العام، وإشكالية مرمى بلدية مركز قنا الواقع بالقرب من محطة معالجة الصرف الصحي، بحضور رئيس مركز قنا عبدالله عائض عسيري، ورئيس البلدية المكلف محمد عبدالله العاصمي.

وأكد مساعد رئيس بلدية قنا أنه تم تسليم الموقع لمستثمر سيحل المشكلة، وسيكون العمل مستمرا بالتنسيق بينهما لمعالجة الصعوبات كافة، والرقي بالخدمات المقدمة من الجهات في المحافظة.