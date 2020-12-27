شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيقافها 10 أشهر.. «الصحة» تسمح لمنسوبيها بأخذ إجازاتهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سمحت وزارة الصحة لمنسوبيها من ممارسين صحيين وغيرهم، بإمكانية تمتعهم بإجازاتهم السنوية، بعد أن جرى إيقافها لمدة 10 أشهر ماضية نظراً للحاجة الطارئة لوجودهم آنذاك بسبب تفشي وباء كورونا. وكانت الوزارة قد أوقفت منذ منتصف شهر رجب الماضي منح الإجازات بشكل كامل، وذلك مع بدء تفشي حالات كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة، وذلك من أجل الاستفادة القصوى من كافة الكوادر الطبية والممارسين الصحيين في القطاعين العام والخاص، إلا أن وكالة الوزارة لشؤون الموارد البشرية أصدرت تعميمها أخيرا، يقضي بالسماح بمنح الإجازات السنوية، بما يتوافق مع اللوائح التنفيذية المنظمة لذلك، وبما لا يؤثر على مستوى تقديم الخدمة الطبية.



كانت هذه تفاصيل خبر بعد إيقافها 10 أشهر.. «الصحة» تسمح لمنسوبيها بأخذ إجازاتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.