السعودية اليوم / الأردن تعلن اكتشاف حالتين لمصابين بفيروس كورونا المتحور



عمّان 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت الأردن اليوم، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس

وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، أن الحالتين اكتشفتا بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مبينا أن حالتهما الصحية ممتازة.

وبحسب الوزير الأردني، تطبق إجراءات العزل الصحي على الحالتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.

// انتهى //

18:08ت م

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عمّان 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأعلنت الأردن اليوم، اكتشاف حالتي إصابة بالسلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا لأردنيين قادمين من بريطانيا.وقال وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات، أن الحالتين اكتشفتا بعد حصر القادمين من المملكة المتحدة وتتبعهم وإجراء الفحوصات لهم، مبينا أن حالتهما الصحية ممتازة.وبحسب الوزير الأردني، تطبق إجراءات العزل الصحي على الحالتين ويتم تتبعهما من قبل فرق التقصي حسب البروتوكولات ولا يسمح لهما بالاختلاط بالآخرين لحين انتهاء فترة العزل المنزلي.// انتهى //18:08ت م0131

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