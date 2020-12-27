السعودية اليوم / رئيس جامعة جازان يدشن مركز الأمن الإلكتروني



جيزان 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

دشن معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم مركز الأمن الإلكتروني ببرج الجامعة الإداري.

وأكد الدكتور القحطاني أهمية المركز في تعزيز الأمن الإلكتروني في مرافق وكليات ومنشآت الجامعة، ودوره في تحقيق الأمن وحفظ ممتلكات الجامعة.

ويغطي مركز الأمن الإلكتروني معظم مرافق وكليات الجامعة بجميع المحافظات من خلال 1271 كاميرا مراقبة، وبنية تحتية للمشروع تتألف من 55 ألف متر من الكابلات، و 6000 متر من الألياف البصرية، وغرفة تحكم ومراقبة مزودة بأفضل الأجهزة والتقنيات والكوادر البشرية المؤهلة.

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17:26ت م

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