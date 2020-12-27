السعودية اليوم / متحدث الصحة: عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا وصل إلى 700 ألف



الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

أعلن المتحدث الرسمي للوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد المسجلين حاليًا للحصول على لقاح

وأوضح ‏العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن ما يُرصَد من معلومات وبيانات حول الفيروس المتحور تتماشى مع المعلومات الأولية، وحتى الآن لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدة الفيروس أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فعالية اللقاح.

وشدُد على أهمية التقيّد بالاحترازات الوقائية للوقاية بإذن الله من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات ، مع ضرورة الحد من التجمعات والالتزام بالأعداد التي سُمح بها.

وأشار إلى تسجيل 154 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362220) حالة، من بينها (2856) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة،

منها (391) حالة حرجة، مبيناً أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (353179) حالة بإضافة (175) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6185) حالة، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة.

وأفاد متحدث الصحة أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 5823020 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1732488 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 25105791 عبر مركز 937 ، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10872920) فحصاً مخبرياً دقيقاً.

// انتهى //

17:22ت م

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الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسأعلن المتحدث الرسمي للوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن عدد المسجلين حاليًا للحصول على لقاح كورونا المستجد كوفيد -19 وصل إلى 700 ألف من الفئات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن الإقبال متزايد ولله الحمد، مما ينم عن وعي المجتمع.وأوضح ‏العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم أن ما يُرصَد من معلومات وبيانات حول الفيروس المتحور تتماشى مع المعلومات الأولية، وحتى الآن لم يثبت أن هذا التحور مؤثر على شدة الفيروس أو أنه مؤثر بشكل سلبي على فعالية اللقاح.وشدُد على أهمية التقيّد بالاحترازات الوقائية للوقاية بإذن الله من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات ، مع ضرورة الحد من التجمعات والالتزام بالأعداد التي سُمح بها.وأشار إلى تسجيل 154 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362220) حالة، من بينها (2856) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة،منها (391) حالة حرجة، مبيناً أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (353179) حالة بإضافة (175) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات (6185) حالة، بإضافة (9) حالات وفاة جديدة.وأفاد متحدث الصحة أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 5823020 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ1732488 مراجعاً، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـ 25105791 عبر مركز 937 ، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (10872920) فحصاً مخبرياً دقيقاً.// انتهى //17:22ت م0122

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