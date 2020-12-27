

داكار 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

وصف وزير الصحة السنغالي عبدولاي ديوف سار الموجة الحالية من فيروس

وفيما يخص اللقاح ضد فيروس كورونا أوضح الوزير السنغالي أن بلاده عضو في مبادرة "كوفاكس" التي تعمل للحصول على لقاح معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.

وأكد وزير الصحة السنغالي أن حكومته ستتخذ كل الإجراءات من أجل ضمان عملية التلقيح ضد جائحة كوفيد -19.

مما يذكر أن السنغال سجلت 18523 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور المرض لديها، بينها 387 حالة وفاة.

// انتهى //

17:19ت م

0121



داكار 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسوصف وزير الصحة السنغالي عبدولاي ديوف سار الموجة الحالية من فيروس كورونا المستجد التي تواجهها بلاده بأنها "أقوى شراسة" من الموجة الأولى، مضيفا أن حالات الإصابة تشهد "منحنى تصاعديا حادا".وفيما يخص اللقاح ضد فيروس كورونا أوضح الوزير السنغالي أن بلاده عضو في مبادرة "كوفاكس" التي تعمل للحصول على لقاح معتمد من طرف منظمة الصحة العالمية.وأكد وزير الصحة السنغالي أن حكومته ستتخذ كل الإجراءات من أجل ضمان عملية التلقيح ضد جائحة كوفيد -19.مما يذكر أن السنغال سجلت 18523 حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية ظهور المرض لديها، بينها 387 حالة وفاة.// انتهى //17:19ت م0121

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير الصحة السنغالي: موجة كورونا الحالية "أشد شراسة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.