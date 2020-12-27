شكرا لقرائتكم خبر عن مطابع القوات المسلحة تخرج الدفعة الأولى من كوادر المونتاج والان نبدء بالتفاصيل

خرجت إدارة مطابع القوات المسلحة منسوبيها من الدورة الأولى "دورة متقدمة في مجالات الطباعة" وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية التي وضعتها لتأهيل الكوادر الفنية من منسوبي وزارة الدفاع للقيام بجميع الأعمال الخاصة بالمطابع من تصميم ومونتاج آلي وطباعة وتجليد.

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