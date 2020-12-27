شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 40 طنًا سلال غذائية لنازحي صعدة والان نبدء بالتفاصيل

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 40 طنًا و232 كيلوغرامًا من السلال الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 2,256 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.