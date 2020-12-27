شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة: سأطلب مخططا لتطوير الأحياء العشوائية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة المشاريع التي يتم تنفيذها في محافظة جدة، والتي بلغت قيمتها أكثر من مليارين و500 مليون ريال ، بمرافقة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة. وأكد سموه أنه سيطلب من أمانة محافظة جدة تقديم مخطط لتطوير الأحياء العشوائية، مستمعًا إلى شرحٍ عن سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها ونسب ومواعيد إنجازها. واستهل الأمير خالد الفيصل جولته التفقدية بمشروع قبة جدة ، مستمعًا إلى شرح عن المشروع الذي يعدّ أكبر قبة متصلة وأكبر قبة فراغية كروية في العالم تم تنفيذها على مساحة 308 آلاف متر مربع، لتكون مركزًا لاستضافة جميع المعارض والمؤتمرات ‏والفعاليات المحلية والعالمية، وتبلغ مساحة الصالة 34.618 م2، فيما يصل ارتفاعها إلى 46 م، وتتسع مواقف المشروع لـ 5200 مركبة. وتضمنت جولة سموه زيارة مشروع تطوير حديقة الأمير ماجد الواقعة على مساحة 120 ألف م2، مستمعًا إلى شرح تفصيلي ‏عن مكونات المشروع ونسبة إنجازه البالغة 82%، وتحتوي على ممشى بطول 900م ومنطقة ألعاب للأطفال تتجاوز مساحتها 9 آلاف م2. وأطلع سموه على أعمال ومكونات مشروع الواجهة البحرية بأبحر الجنوبية الواقع على مساحة 180 ألف م2 ، ويحوي ساحات وممرات مشاة بطول 2800م، متفقدًا مشروع تقاطع نفق طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز مع طريق المدينة، الذي بلغت نسبة إنجازه 70%، فيما زار‬ مشروع بحيرة الأربعين، وشاهد عرضا عن تطوير المشروع الذي تنفذه وزارة الثقافة ‬بالتعاون مع أمانة جدة،‬ ويحوي مسطحات خضراء وممرات للمشاة. وفي نهاية الجولة زار سموه غرفة التحكم بمشروع محطة السلام الذي بلغت نسبة إنجازه 99 %، فيما شاهد تجربة لضخ المياه ، ثمّ ترأس اجتماعاً للمجلس المحلي في مقر محافظة جدة، وتم خلاله استعراض المشروعات المنفذه والجاري تنفيذها، وسُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة. وتأتي زيارات سمو أمير منطقة مكة المكرمة السنوية للمحافظات لتحقق مرتكزات إستراتيجية المنطقة في جانبي بناء الإنسان وتنمية المكان بطريقة متوازنة ومتوازية.

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