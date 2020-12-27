15 معلومة لا تعرفها عن جورج بليك أشهر جاسوس في العالم

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

كان جورج بليك الذي توفي أمس السبت في موسكو عن 98 عامًا، جاسوسًا بريطانيًا في الحرب الباردة وعميلًا مزدوجًا سوفييتيًا أسطوريًا قضى نصف حياته في روسيا بعد هروبه المدهش من السجن في لندن، إليك أبرز المعلومات عنه بحسب وكالة الأخبار الفرنسية AFP.

من هو جورج بليك أشهر جاسوس مزدوج في العالم ؟

1- كان بليك الشخص الأخير الذي بقي على قيد الحياة من جيل سيئ السمعة من المنشقين البريطانيين، وأحد أكثر الجاسوسين الذين تسببوا بضرر لبريطانيا حيث ادعى أنه خان مئات العملاء إلى المخابرات السوفيتية، لكنه بدلًا من ذلك سلك طريقًا مختلفًا وأصبح عميلًا سوفيتيًا.

2- كان من ضمن مجموعة جواسيس لُقبت باسم عصابة كامبريدج للتجسس تكونت من بليك وكيم فيلبي ودونالد ماكلين وأنتوني بورغيس، وجميعهم تم تجنيدهم أثناء وجودهم في الجامعة المرموقة في المدينة البريطانية.

3- ولد جورج بيهار في هولندا عام 1922 لأم هولندية وأب مصري، وكان من الرعايا البريطانيين، وانضم إلى مخابرات MI6 البريطانية.

4- عرض جورج بليك على المخابرات السوفيتية العمل لصالحهم بعد أن شهد قصف الولايات المتحدة للمدنيين الأبرياء في كوريا، عندما أمضى فترة مروعة كأسير كوري شمالي، وحينها قرر التحول، حيث قال في أحد مقابلاته: لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أنني لم أعد أقاتل إلى الجانب الصحيح.

5- بعد عودته إلى لندن من الأسر، كان أول انقلاب كبير قام به للسوفييت هو أن كشف عن نفق سري لهم، ثم أصبح متورطًا بشكل أعمق في عمله المحفوف بالمخاطر بتسليمه مجموعة من المعلومات السرية إلى الروس.

6- تزوج جورج بليك من امرأة تدعى جيليان التي لم تكن تعرف شيئًا عن حياته المزدوجة، وأنجبا ثلاثة أبناء.

7- تم استدعاؤه إلى لندن للاستجواب، واعترف بأنه عميل سوفيتي وحُكم عليه في محاكمة مغلقة في عام 1961 بالسجن 42 عامًا وقد كان حكمًا غير مسبوق.

8- لكن بعد خمس سنوات فقط من عقوبته في عام 1966، صعد بليك سلمًا من الحبال فوق جدار سجن Wormwood Scrubs شديد الحراسة في لندن بمساعدة لص إيرلندي صغير واثنين من النشطاء المناهضين للطاقة النووية الذين التقى بهما في الداخل.

9- بعد هروب جورج بليك ذهب إلى الحدود مع ألمانيا الشرقية مديرًا ظهره مرة أخرى لبريطانيا.

10- في موسكو تم الاحتفال به كبطل بسلسلة من الميداليات ورتبة كولونيل من المخابرات الروسية وشقة في وسط العاصمة السوفيتية.

11- تزوج من امرأة روسية بعد أن طلقته زوجته الأولى وأنجب منها ابنًا واحدًا، لكنه في النهاية تصالح أيضًا مع أطفاله البريطانيين.

12- قال جورج بليك إنه أدرك في النهاية أن الشيوعية في روسيا لم ترق إلى مستوى آماله وكان حزينًا عن رؤيته الاتحاد السوفيتي يتفكك، وقال لصحيفة التايمز: من بين الأشياء الرئيسية التي كانت مخيبة للآمال بالنسبة لي أنني اعتقدت أن هناك بشرًا مختلفين هنا، لكن أدركت بسرعة أن الأمر لم يكن كذلك، لقد كانوا مجرد أناس عاديين مثل أي شخص آخر تملؤهم مشاعر الجشع التي تحكم حياة معظم الناس أيضًا.

13- في عام 1990 نشر سيرته الذاتية بعنوان لا خيار آخر، وعاش بليك السنوات الأخيرة في منزل ريفي خشبي على حافة موسكو، يعاني من ضعف البصر والسمع.

14- أشاد به العميل السابق في الـ KGB الرئيس فلاديمير بوتين باعتباره واحد من كوكبة من الأشخاص الأقوياء والشجعان والمهنيين اللامعين.

15- في واحدة من المقابلات نادرة، أصر بليك على أنه لا يشعر بأي ندم على الرغم من فشل النظام الذي كرس حياته له، وقال أعتقد أنه ليس من الخطأ أبدًا أن تقدم حياتك لهدف وتجربة نبيلة حتى لو لم تنجح.

