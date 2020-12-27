فوائد الرمان المذهلة للتخلص من آلام المفاصل والظهر والركبة

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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المفاصل هي النسيج الضام بين العظام، وتؤدي آلام المفاصل إلى قلة الحركة والتي تكون مزعجة في البداية لكنها تتطور لتصبح حالة منهكة، ومن بين الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة الشائعة كبار السن أو مرضى السمنة أو المصابين بالإصابات.

وأوضح موقع Web MD الطبي أن هناك العديد من الأسباب المختلفة التي يمكن أن تؤدي إلى آلام المفاصل، بما في ذلك هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والنقرس والإجهاد والالتواء وإصابات أخرى.

فائدة الرمان لعلاج آلام المفاصل

أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لثمرة الرمان وسيلة فعالة لعلاج التهاب المفاصل وآلام المفاصل، لكن يجب إعداده بطريقة معينة وهي كالتالي:

المكونات: 2 حبة رمان مقشرة، 2 كوب ماء، 2 ملعقة كبيرة من العسل العضوي، 4 ملاعق كبيرة من مسحوق الجيلاتين.

طريقة الإعداد: يُغلى الماء في مقلاة، أضف الرمان، غطه واتركه يُطهى على نار متوسطة لمدة 25 دقيقة أو حتى يصبح الماء أحمر للغاية، ثم ارفعه من على النار وتخلص من حبات الرمان بمصفاة.

ضعه مرة أخرى في المقلاة وأضف الجيلاتين واخفقه حتى يذوب، ثم أضف العسل واتركه دقيقتين.

صب المزيج في القالب المفضل لديك واحفظه في الثلاجة لمدة ساعة واحدة، يمكنك دهن ببعض زيت جوز الهند، ثم تناوله.

ويتميز هذا المزيج بالعديد من الفوائد، فهو يحتوي على الجيلاتين والكولاجين الذي يساعد في تكوين الغضاريف والعظام ويقوي الأنسجة الضامة في الجسم، مما يسمح لها بالمرونة.

ومع التقدم في العمر، ينتج الجسم كمية أقل من الكولاجين، لذلك يُصاب كبار السن بآلام العظام والمفاصل.

وقد ثبت أن جيلاتين الرمان يعالج التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام، فضلًا عن المساعدة في التعافي من الإصابات المرتبطة بالتوتر، وهناك فوائد أخرى أيضًا منها ما يلي:

1- يمنع تراكم المواد السامة

يساعد الجيلاتين الجسم على التخلص من السموم لاحتوائه على الجلسرين، وهو حمض أميني يعزز قدرة الكبد على إزالة السموم من الجسم.

2- غني بالبروتين

تحتوي كل ملعقة طعام على 6 جرامات من البروتين لمساعدة جسمك على بناء عضلات جديدة

3- يحسن مرونة الجلد

يمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم للجيلاتين إلى تحسين جودة البشرة ويمنحها مظهرًا أكثر تماسكًا وشبابًا مع تقليل التجاعيد.



