- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إغاثي الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية بمديرية البريقة بعدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إغاثي الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية بمديرية البريقة بعدن
متابعات الخليج 365 - واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 37 طنا و 129 كيلوغراما من السلال الغذائية في مخيم الشعب 2 بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 2,082 فردا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر إغاثي الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية بمديرية البريقة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.