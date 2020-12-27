2020-12-27

إغاثي الملك سلمان يوزع 37 طنًا من السلال الغذائية بمديرية البريقة بعدن

متابعات الخليج 365 - واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 37 طنا و 129 كيلوغراما من السلال الغذائية في مخيم الشعب 2 بمديرية البريقة في محافظة عدن، استفاد منها 2,082 فردا.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.