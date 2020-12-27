اخبار السعوديه

391 حالة حرجة فقط في السعودية والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم 391 حالة حرجة فقط في والرياض تتصدر إصابات الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-27

391 حالة حرجة فقط في السعودية والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

متابعات الخليج 365 -الرياض

العناوين الفرعية

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (175) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (353179) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2856) حالة من بينها (391) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (36220) حالة، توفي منهم (6185) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (154) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ الرياض 42، مكة المكرمة 33، المنطقة الشرقية 17، المدينة المنورة 16، منطقة عسير 12.

كما تم رصد عدد من الحالات المتفرقة في باقي المناطق كما يلي:

 

كورونا

كانت هذه تفاصيل خبر 391 حالة حرجة فقط في السعودية والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا