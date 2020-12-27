2020-12-27

117 ألفًا سجلوا في منصة إحكام خلال الأسبوع الأول

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشفت منصة إحكام عن إحصائيات الأسبوع الأول والذي شهد تلقي 117 ألف طلب تسجيل للعقارات، بينما بلغ عدد زوار المنصة مليوني شخص.

وبلغ عدد الطلبات المكتملة 30 ألف طلب، فيما لا يزال 61 ألف طلب قيد التسجيل بانتظار استكمال المرفقات أو بيانات أخرى.

طريقة التسجيل في منصة إحكام

وأضاف بافقيه أن طلب التملك يقدم وفق نموذج إلكتروني المعد لهذا الغرض على منصة إحكام مرفقًا به المستندات والوثائق الداعمة ومنها رفع مساحي من مكتب معتمد، مبينًا أن استقبال الطلبات سيكون عبر المنصة الرقمية ( إحكام ) لتسهيل وتيسير رفع الطلبات للمواطنين في أي وقت ومن أي موقع والتزامًا بالإجراءات الاحترازية المطبقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا أن الأمانة دشنت في وقت سابق مركز التواصل الموحد لـمنصة (إحكام) على الرقم (920035544) والحساب الخاص على موقع تويتر (@Ehkaam_sa) لتقديم كامل الدعم والإجابة على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات.

المكاتب الهندسية المعتمدة في منصة إحكام

للاستعلام عن مكتب معين أو استعراض قائمة المكاتب اتبع ما يلي:

الدخول على موقع إحكام. الانتقال إلى المكاتب الهندسية. اختيار المنطقة التي تقيم بها. اختيار المدينة التي بها العقار. الاستعلام عن المكاتب. ستظهر أمامك قائمة تضم الاسم والعنوان ورقم الهاتف. أي مكتب غير مسجل في القائمة لن يتم قبول المستندات منه.

وكانت المنصة الإلكترونية في الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات، بهيئة عقارات الدولة بدأت، أمس، استقبال طلبات تعديل أو تملك العقارات لمن لديهم عقارات لا تحمل صكوكًا رسمية.



