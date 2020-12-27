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فيديو.. ضبط مواطنين تورطا بسرقة محتويات 24 مركبة بالدمام والحصيلة 20 ألف ريال
بعد تهشيم زجاج السيارات المتوقفة
متابعات الخليج 365 - الرياض
تمكنت شرطة المنطقة الشرقية من القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، امتهنا كسر زجاج المركبات أثناء وقوفها وسرقة المقتنيات الشخصية منها في مدينة الدمام.
وقد أقر المتهمان بارتكاب 24 حادثة بذات الأسلوب الإجرامي، فيما تقدر قيمة المسروقات بحوالي 20 ألف ريال.
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