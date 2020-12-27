مبادرة محمد بن سلمان تقود لفضاء سيبراني آمن للأطفال

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

تضع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رؤية وتوجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نصب أعينها بهدف توفير فضاء سيبراني آمن للأطفال.

وفي هذا الصدد وقعت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني قبل عدة أيام اتفاقية شراكة استراتيجية مع وكالة الأمم المتحدة المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات لإطلاق البرنامج العالمي لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني.

ويأتي إطلاق البرنامج العالمي لحماية الأطفال وتمكينهم في الفضاء السيبراني ضمن إطار المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة التي تبناها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي لعهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، المعنية بحماية الأطفال في العالم السيبراني والتي أُعلن عنها في المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تم تنظيمه بمدينة الرياض خلال شهر فبراير 2020م، وتعمل المبادرة على تطوير أفضل الممارسات والسياسات، والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني؛ لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم سيبرانية.

وتقوم هذه الاتفاقية على ثلاث ركائز تُعنى بدعم الدول في بناء السياسات والتشريعات ذات الصلة بتمكين الأطفال في الفضاء السيبراني، وبناء وصقل القدرات اللازمة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، وتعزيز النقاشات ذات الصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني بشكل منهجي.

