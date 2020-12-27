طيران أديل يحلق مع شتاء السعودية

2020-12-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

شارك “طيران أديل” أحدث طيران اقتصادي بالمملكة من خلال موسم شتاء السعودية؛ والذي تم إطلاقه عبر الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار “الشتاء حولك”، خلال الفترة من ١٠ ديسمبر ويستمر حتى نهاية شهر مارس ٢٠٢١، في أكثر من ١٧ وجهة سياحية حول المملكة؛ حيث قدمت أسعارًا في متناول الجميع على الرحلات الجوية من وإلى المحطات على شبكة رحلاته المتنامية.

وبهذه المناسبة أكد أحمد البراهيم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بطيران أديل؛ على دور منظومة السياحة السعودية، وأهمية إطلاق موسم شتاء السعودية، في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، ودعم كافة القطاعات المرتبطة بالمنظومة السياحية، كما أشار إلى أهمية تكامل وتظافر الجهود المشتركة، مع القطاع السياحي لتحقيق الأهداف المشتركة، والإسهام كذلك في إثراء التجارب السياحية لموسم شتاء السعودية.

وأوضح البراهيم أن “طيران أديل” بمناسبة إطلاق موسم شتاء السعودية؛ قدم عروض أسعار على الرحلات الجوية لعدد من الوجهات السياحية التي تضمنها موسم شتاء السعودية، ومنها الرياض، جدة، تبوك، حائل وجازان، وذلك عند الحجز المبكر عبر موقع الشركة على الإنترنت أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

يذكر أن “طيران أديل” يشغل رحلاته إلى مختلف المحطات الداخلية بإجمالي رحلات يومية تصل إلى 76 رحلة، حيث تربط عشر محطات داخلية تمثل شبكة رحلات تغطي كافة الجهات الأربعة على خريطة المملكة من خلال أسطول من الطائرات يعد من الأساطيل الأحدث عالميًا، كما من المقرر توسيع شبكة رحلاته الدولية خلال العام المقبل لتشمل إضافة عدد من المحطات الدولية بمشيئة الله.

