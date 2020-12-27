شكرا لقرائتكم خبر عن مكة: إغلاق منشأة رياضية نسائية لعدم التزامها بالإجراءات الوقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وكالة البلديات ممثلةً في إدارة الرقابة النسائية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة منشأة رياضية نسائية، وذلك في نطاق بلدية العزيزية.

وأوضحت مديرة الرقابة النسائية العنود بنت منسي البقمي، أن الفِرَق الرقابية النسائية أغلقت المنشأة الرياضية النسائية لمخالفات عدة، تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا، ومخالفة البروتوكولات الوقائية، ووجود آثار قوارض، وتدن في مستوى النظافة، إضافة إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، حيث تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وشددت «البقمي» على تكثيف الجولات الرقابية النسائية على جميع المنشآت التي تخص الجانب النسائي، للتأكد من التزامها بتطبيق كافة الاشتراطات، وذلك حرصاً على كل ما يمسُ سلامة المواطنين والمقيمين.

وأكَّدت «العنود» ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.