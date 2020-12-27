شكرا لمتابعة خبر عن موعد التشغيل الجزئي لمستشفى المخواة الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

اطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على تقرير التشغيل التجريبي لمستشفى المخواة العام والذي تم الانتهاء من تنفيذه وتجهيزه بتكلفة جاوزت 270 مليون ريال وبسعة سريرية تصل إلى 200 سرير، وذلك خلال لقاء بمدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج.

وقدم المجماج إيجازاً عن بداية التشغيل للمستشفى ، مشتملة على خطة نقل المرضى ، وبداية إجراء العمليات الجراحية ، وتشغيل الأجهزة الطبية الحديثة ومرافق المستشفى ، إلى جانب تشغيل خمس عيادة منها عيادة العلاج الطبيعي والأسنان والعيون والجلدية والتغذية .

و أعلن أمير الباحة الافتتاح الجزئي للمستشفى اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين ، مؤكداً سموه أن المستشفى كان حلماً للقطاع التهامي وأصبح اليوم حقيقة، مشيرا إلى أن تشغيل جميع الأقسام في المستشفى بتاريخ 1442/6/8هـ.

وأكد أن مبنى المستشفى القديم سيتم الاستفادة من الجزء الجديد فيه بعدد من الخيارات الخاصة بالصحة ، كما يوجد جزء من المبنى القديم له قرابة 50 عاماً وأقر الدفاع المدني بعدم أهليته ، وسيتم النظر فيه من قبل الصحة لمعرفة مايتم فيه مستقبلاً.