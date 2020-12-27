شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة ": تسجيل الحصول على اللقاحات تجاوز الـ 700 ألف شخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أن تسجيل الحصول على اللقاحات تجاوز الـ 700 ألف شخص، لافتا:" لدينا لجان وخبراء في المملكة تتابع تحور فيروس كورونا ".

و‏‎أشارت وزارة الصحة، إلى ارتفاع التسجيل لأخذ اللقاحات يدل على ارتفاع وعي المجتمع، مبينة أن التسجيل لأخذ لقاح ‎كورونا متاح لكافة فئات المجتمع.

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‏‎وأوضحت وزارة الصحة، أنه لم يثبت حتى الأن تأثر اللقاح بالفيروس ‎المتحور، ‏لافتة إلى انخفاض عدد الوفيات بسبب ‎كورونا بشكل ملحوظ، وانخفاض نسبة التنويم بسبب ‎كورونا إلى 83%.