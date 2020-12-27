شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة ": تسجيل الحصول على اللقاحات تجاوز الـ 700 ألف شخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة، أن تسجيل الحصول على اللقاحات تجاوز الـ 700 ألف شخص، لافتا:" لدينا لجان وخبراء في المملكة تتابع تحور فيروس كورونا ".
وأشارت وزارة الصحة، إلى ارتفاع التسجيل لأخذ اللقاحات يدل على ارتفاع وعي المجتمع، مبينة أن التسجيل لأخذ لقاح كورونا متاح لكافة فئات المجتمع.
وأوضحت وزارة الصحة، أنه لم يثبت حتى الأن تأثر اللقاح بالفيروس المتحور، لافتة إلى انخفاض عدد الوفيات بسبب كورونا بشكل ملحوظ، وانخفاض نسبة التنويم بسبب كورونا إلى 83%.
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