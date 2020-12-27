شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 175 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 353,179 حالة تعافي، فضلًا عن تسجيل 9 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6185 حالة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بـ42 حالة إصابة جديدة.