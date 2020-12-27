شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل : لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقارية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه لا يوجد حد تسجيل إلزامي للمعاملات في ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدة أنه يجب تسجيل أي عملية تصرف عقاري بأي مبلغ كان.
وأشارت إلى أنه يجب على البائع قبل إفراغ الشقة للمشتري لدى وزارة العدل، تسجيل بيانات المعاملة من خلال خدمة ضريبة التصرفات العقارية عبر موقع الهيئة الإلكتروني، ودفع الضريبة المستحقة بنسبة 5% من قيمة الشقة.
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