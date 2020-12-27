شكرا لمتابعة خبر عن «الأحوال المدنية» توضح معايير الأسماء المسموحة والمحظورة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وكالة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، معايير الأسماء المسموحة والمحظورة في المملكة، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص حول مدى جواز تسمية اسم "ملك".

وأجابت "الأحوال المدنية" إنه يوجد أسماء ممنوعة، ولكن يوجد عدد من المعايير التي يجب أن تتوفر في أسماء المواليد الجديدة، لافتة إلى أن معايير الأسماء لتكون نظامية من بينها ضرورة أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب.

وأكدت أنه لا يتم تسجيل الأسماء التي ليست جزءًا من الاسم، مثل: الشريف والسيد والحاج ونحوها، كما لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل: المعروف بكذا، لافتة إلى أنه لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل: قمر الزمان، كما يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية مثل: عبدالرسول، وعبداللات ونحوها.