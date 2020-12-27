شكرا لمتابعة خبر عن تحذير من الدفاع المدني أثناء هطول الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، تنبيه للمواطنين والمقيمين، في ظل هطول الأمطار.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياة وبطون الأودية.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.
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