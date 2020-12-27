بالصور.. مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض يستقبل الطلبة المستجدين

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض، عن استقبال الطلبة المستجدين من دورة الفرد الأساسي لعام 1442هـ. أعلن مركز تدريب الحرس الوطني بالرياض، عن استقبال الطلبة المستجدين من دورة الفرد الأساسي لعام 1442هـ. وأوضح المركز أنه تم استقبال الطلبة في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة .

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