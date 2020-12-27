شكرا لمتابعة خبر عن "إحكام" تعلن استقبال 117 ألف طلب تملك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات «إحكام» التابعة لهيئة عقارات الدولة، عن عدد طلبات التملك التي استقبلتها.

وأوضحت أنها استقبلت عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات تعديل وتملك العقارات للمواطنين نحو 117 ألف طلب تملك.

يذكر أن اللجنة ستواصل استقبال الطلبات لمدة عام هجري اعتباراً من تاريخ إطلاق المنصة يوم الأحد الماضي.