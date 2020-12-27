شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: نعيش مرحلة الأيام الأبرد في السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق، أن هذه الفترة نعيش مرحلة الأيام الأبرد في السنة.
وقال الزعاق : " ندخل المرحلة الأبرد في السنة، وهي النجم الثالث والأخير من المربعانية، وشباط أول وشباط ثاني، وعدد هذه الأيام قرابة أربعين يومًا"
وأضاف أن الأيام المتبقية من المربعانية ستأخذ الصقيع في الصباح الباكر والرياح المتقلبة.
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