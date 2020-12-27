شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مطالبات باعتماد طريق «غيلانه» الرابط بين الرياض والنعيرية وإعادة تأهيله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):يعد السير في الطريق المختصر "غيلانه" الرابط بين الرياض والنعيرية، محفوف بالمخاطر، وتكثر فيه الحوادِث المرورية والتي لا تغطيها شركات التأمين، لتعلو مطالبات بغلقه أو اعتماده من قبل وزارة النقل بعد إعادة تأهيله، خاصة أنه يختصر للمسافرين مسافة تقدر بـ 150كم.
وكشف تقرير لقناة "الإخبارية"، عن شكوى عدد من أصحاب المركبات من سوء حالة الطريق وكثرة حوادثه، لعدم توفر عناصر السلامة به، كما أنه غير مغطى بشبكات الاتصالات.
وظهرت لوحة تحذيرية على الطريق، توضح أنه مخصص لفرق الصيانة التابعة لمؤسسة تحلية المياه، وأنه يخلو من الخدمات العامة، وأن استخدامه من غير المصرح لهم يعتبر مخالفة مرورية تعرض الشخص للمساءلة القانونية.
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