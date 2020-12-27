الصحة: التطعيم سيكون على مراحل.. . ونحذر من الشائعات المغلوطة حول اللقاح

أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن التطعيم بلقاح كورونا سيكون على مراحل، مشيرًا إلى أن التسجيل سيكون متاحًا لكافة أفراد المجتمع.

وشدد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد على ضرورة أخذ المعلومات من مصادرها، محذرًا من نقل الشائعات المغلوطة حول اللقاح.

وقال متحدث الصحة إن "التقيّد بالإحترازات الوقائية يقينا من التحور المرصود مؤخرًا وجميع التحورات بإذن الله".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 154 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعةً الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362220 حالةً.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 175 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353179 حالةً.

كما تم تسجيل 9 حالات وفاةٍ، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6185 حالةً، وبلغ عدد الحالات النشطة 2865، والحالات الحرجة 391 حالةً.