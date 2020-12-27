الصحة: لقاح كورونا لا يؤثر على كتلة الجسم الضعيفة

أجرت أكثر من 11 مليون فحص مخبري..
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن لقاح كورونا لا يؤثر على كتلة الجسم الضعيفة، مؤكدًا إجراء أكثر من 11 مليون فحص مخبري.
وأوضح متحدث الصحة، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه لم يثبت تأثير فيروس كورونا المتحور على الأطفال أو انتشاره في فئة عمرية معينة.
مطالبًا المواطنين والمقيمين بالحد من التجمعات، وضرورة الالتزام بالأعداد التي سُمح بها.
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