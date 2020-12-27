«الصحة» تنصح ذوي الأمراض المزمنة بأخذ لقاح كورونا تحت إشراف طبي

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، دور الطبيب المعالج لذوي الأمراض المزمنة في حالة أخذهم لقاح كورونا.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «937»، بموقع «تويتر»، إن المصابين بالأمراض المزمنة الذين يتناولون أدويةً مثبطةً للمناعة؛ من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا «فايزر–بيونتيك»، وينصح بأن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب المعالج.

جاء ذلك ردًّا من وزارة الصحة على تساؤلٍ تلقَّته من أحد المستفيدين قال فيه: «هل أدوية التشنج تتعارض مع لقاح كورونا ومن أخذ العلاج الكيمياوي والإشعاعي؟».

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