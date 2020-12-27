الصحة: لم يثبت تأثير كورونا المتحور على الأطفال أو انتشاره في فئة عمرية معينة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إنه لم يثبت تأثير فيروس كورونا المتحور على الأطفال أو انتشاره في فئة عمرية معينة.

وناشد متحدث الصحة، في مؤتمر صحفي اليوم، المواطنين والمقيمين بالحد من التجمعات، مطالبًا بضرورة الالتزام بالأعداد التي سُمح بها.