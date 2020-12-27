الزعاق: ندخل مرحلة «الأيام الأبرد» في السنة

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد: «إننا ندخل خلال هذه الأيام، مرحلة الأيام الأبرد في السنة، وهي ثلاثة نجومٍ: النجم الثالث والأخير من المربعانية، وشباط الأول، وشباط الثاني. وعدد هذه الأيام 40 يومًا».

وأضاف الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، أن الأيام المتبقية من المربعانية ستأخذ من صفات المربعانية بطرفٍ ومن صفات الشبط بطرفٍ ثانٍ؛ فتأخذ الصقيع، خاصةً في الصباح الباكر من المربعانية، وتأخذ نهوض حركة الرياض المتقلبة من الشبط، إلا أن تقلبها يكون خفيفًا، ومع دخول الشبط يكون تقلبها شديدًا (على مدار الساعة)؛ فتبدأ من النهوض بشروق الشمس خلال هذه الأيام، وتشتد حدة الرياح مع الظهيرة. وحين تغيب الشمس تسكن الرياح.

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