الصحة: لقاح كورونا لا يتعارض مع أدوية الأمراض المزمنة

التسجيل لأخذه سيكون على مراحل..
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، أن لقاح كورونا لا يتعارض مع أخذ أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والأدوية النفسية.
وأضاف العبد العالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، أن التسجيل لأخذ اللقاح سيكون على مراحل وسنذهب إلى مراحل أكثر اتساعًا والتسجيل متاح لأفراد المجتمع كافة.
وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 154 إصابةً جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» في المملكة، خلال الـ24 ساعةً الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 362220 حالةً.
وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 175 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 353179 حالةً.
كما تم تسجيل 9 حالات وفاةٍ، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6185 حالةً.
وبلغ عدد الحالات النشطة 2865، والحالات الحرجة 391 حالةً.
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